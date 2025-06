Tutto pronto per la XIII edizione 'ArremBanda'

Quattro giorni di festa: la manifestazione musicale promossa dal Corpo Musicale Santa Cecilia ogni anno trasforma il Cortile del Torchio in un palcoscenico a cielo aperto.

E sono... tredici. Tutto pronto a Inveruno per l’attesissima XIII edizione di “Arrembanda”, la manifestazione musicale promossa dal Corpo Musicale Santa Cecilia, che ogni anno trasforma il Cortile del Torchio in un palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, cucina, condivisione e passione per la musica.

L'appuntamento è da giovedì 19 a domenica 22 giugno 2025, con quattro serate ricche di energia, tribute show e spettacoli che sapranno coinvolgere il pubblico di tutte le età. «“Arrembanda” rappresenta per noi bandisti – spiega il presidente Andrea De Fenu – un momento speciale, di grande aggregazione e impegno. Ogni edizione è frutto della dedizione dei nostri volontari e musicanti, e tutti i proventi sono destinati alla scuola allievi, risorsa fondamentale per il futuro della banda».

Il programma nel dettaglio:

- Giovedì 19 giugno: si parte alle 20.45 con SEVENUP, show travolgente di rock’n’roll e disco anni ’70, preceduto da uno spettacolo teatrale “In aula col gatto”, a cura di Palcattak.

- Venerdì 20 giugno: spazio all’adrenalina del The Rockstar Show, una vera esplosione di tributi alle grandi leggende del rock.

- Sabato 21 giugno: protagonisti della serata saranno i Mascalzoni, gruppo che mescola dance, pop e reggaeton per far ballare tutto il cortile.

- Domenica 22 giugno: gran finale con i Pianeta Zero, tribute band che omaggia il mondo musicale di Renato Zero con un live pieno di emozioni.

Ogni sera sarà attiva la cucina, con piatti e specialità per accompagnare in compagnia le serate di musica. Per chi desidera riservare un tavolo è possibile contattare Christian al 338 1275257.

