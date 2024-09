Edizione numero VI per il Palio di Furato

Torna il Palio di Furato, con la VI edizione, che prenderà il via il 7 settembre per concludersi il 9.

Torna il Palio di Furato, con la VI edizione, che prenderà il via il 7 settembre per concludersi il 9. Ecco il programma: sabato 7 si apre alle 17.45 con il corteo per le vie del paese, cui seguirà la messa solenne alle 18.30. Alle 10 si terrà la cena dei contradaioli, cui seguirà un momento di convivio musicale con il gruppo Italiamania e After palio – Marko Akaso. Domenica 8 settembre, si terrà la messa solenne alle 11, e nel pomeriggio alle 17.30 ci sarà la processione mariana, seguita dall’aperitivo di fine estate e dalla corsa delle carriole. Lunedì 9 settembre, il tutto si chiuderà con la tombolata alle 21, seguita da una risottata e dal concorso “Decora e vinci”.

