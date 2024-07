Riprende la Navigazione nel Naviglio Grande

Il “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A. anuncia la ripresa della navigazione nel Naviglio Grande, tutte le domeniche tra Boffalora sopra Ticino e Rubone.

Riprende il servizio di navigazione nel Naviglio Grande che era stato interrotto per diverse problematiche legate prima all’emergenza sanitaria (Covid 19) e successivamente al lungo periodo di siccità e alla conseguente mancata immissione di acqua nel canale. È quanto annuncia il “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A. che da anni si occupa della promozione del Sud Ovest Milanese, un territorio pregiato, verde, ricco di storia e tradizioni.

La navigazione è di certo un fiore all’occhiello dell’offerta turistica di questo territorio lungo cui si snoda uno dei rami più suggestivi del Naviglio completamente immerso nel verde e caratterizzato dalla presenza delle Ville di Delizia. È un punto di forza per attrarre durante la bella stagione un maggior numero di turisti, che potranno vivere una giornata alternativa a stretto contatto con la natura nel cuore del Parco del Ticino e scoprire le tante bellezze dei nostri Comuni, nonché degustare piatti tipici della campagna milanese.

La navigazione si svolgerà tutte le domeniche (eccetto ultima domenica di ogni mese) tra Boffalora sopra Ticino (approdo in piazza IV Giugno) e Rubone e avrà una durata di 50 minuti. Ecco i giorni della navigazione da segnare in calendario: 21/07 - 04/08 - 11/08 - 18/08 - 01/09 – 08/09. Ogni domenica si terranno cinque corse nei seguenti orari: 10:00; 11:00; 17:00; 18:00; 19:00.

Il servizio è gestito da NavigaMi, società specializzata nella navigazione fluviale di cui il Consorzio dei Navigli è partner sostenitore.

