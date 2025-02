Un nuovo servizio online dal Settore Turismo del Consorzio: presentata l’Agenda dei Navigli per conoscere gli eventi del territorio.

È disponibile online l’Agenda dei Navigli per conoscere, mese per mese, in tempo reale gli eventi pubblici organizzati dai Comuni convenzionati con il Settore Turismo del Consorzio dei Navigli S.p.A. Si tratta della versione 2.0 dello storico calendario degli eventi del Consorzio che per tanti anni è stato stampato in migliaia di copie a colori e distribuito nel Sud Ovest Milanese (Abbiatense, Castanese e Magentino). L’Agenda dei Navigli è consultabile nella WebApp del Consorzio.

«È uno strumento più moderno e in continuo aggiornamento che consente, nel segno della sostenibilità ambientale tanto cara al Consorzio dei Navigli, di abbattere il consumo di carta e di offrire, a vantaggio del territorio, una vetrina online per gli eventi dei Comuni convenzionati», afferma il presidente del Consorzio dei Navigli Carlo Ferrè.

Nell’agenda sono stati già inseriti decine e decine di appuntamenti fino a dicembre 2025: dagli eventi enogastronomici a quelli culturali, dalle feste patronali alle rassegne musicali. E altri nuovi saranno aggiunti progressivamente sulla base delle segnalazioni degli stessi Comuni. Eventi questi che servono a promuovere una vasta area pregiata del territorio metropolitano particolarmente ricca di verde, acqua e tradizioni della cultura milanese.

