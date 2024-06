Giunta Ottolini ai blocchi di partenza

Si è tenuto ieri sera, mercoledì 26 giugno, il primo Consiglio Comunale della neo eletta Amministrazione guidata da Alessio Ottolini. Durante la serata la nomina ufficiale degli assessori e delle commissioni.

Primo consiglio comunale della neo eletta amministrazione Ottolini che ieri sera, in una sala consiliare piena, ha ufficialmente iniziato il mandato con la nomina degli assessori, dei consiglieri e delle commissioni. "Dopo aver giurato sulla Costituzione - ha affermato il sindaco nel suo discorso di insediamento - desidero ringraziare chi ci ha dato fiducia. Sono stati mesi intensi e di duro lavoro per tutta la squadra, ora andiamo avanti insieme con determinazione e idee chiare". Ha continuato poi rivolgendosi ai consiglieri di minoranza - "Confido che possiate essere sempre aperti all'ascolto e che rappresentiate quella parte di elettorato che sarà sempre ascoltato. Ringrazio il personale comunale e chi mi ha preceduto". Non è mancato poi il botta e risposta tra il sindaco uscente, Mariapia Colombo e il neo eletto circa l'operato degli ultimi cinque anni. Stoccate che non hanno però distolto l'attenzione dagli obiettivi su cui la nuova amministrazione intende fin da subito lavorare. Viene così composto il consiglio comunale: Alessio Ottolini a cui spetterà la competenza in materia di lavori pubblici, viabilità, sicurezza, polizia locale, protezione civile, cultura, promozione e valorizzazione del territorio; Emiliana Calcaterra nel ruolo di vice sindaco e assessore con incarico a programmazione economica e finanziaria, personale dell'Ente, istruzione, welfare e politiche giovanili, e infine Alice Gaviri a cui spetteranno gli assessorati alle politiche giovanili e sport, territorio e ambiente e comunicazione e trasparenza. Tra i consiglieri Laura Paris con delega a cultura, istruzione e inclusione sociale, Salvatore Logoteta ai servizi manutentivi, rapporti con le associazioni e volontariato, Roberto Geniale con delega a tecnologie dell'informazione e web, viabilità e sicurezza, personale dell'ente, iniziative in ambito ricreativo e sport. Sefora Di Paolo consigliere con delega alle politiche educative e rapporti con Casate e infine Alessandro Bollasina con delega in materia di fonti energetiche e protezione civile e sicurezza. Tra i banchi della minoranza i candidati Mariapia Colombo e Osvaldo Chiaramonte e Emilia Garavaglia, vice sindaco uscente.

