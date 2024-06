Successo per la Sbarlush Run, con il cuore all’amica Elisa

La corsa in notturna per le vie di Bernate ha visto, anche per questa edizione, una notevole partecipazione di bernatesi e non.

Oltre duecento i cuori che sabato 15 giugno hanno sfidato il maltempo per partecipare alla Sbarlush Run organizzata dall’associazione ‘Il Melograno’ in ricordo dell’amica Elisa. La corsa in notturna per le vie di Bernate ha visto, anche per questa edizione, una notevole partecipazione di bernatesi e non. Una serata di sport e divertimento, dove a far da cornice sono stati i tantissimi starlight che hanno illuminato il paese intero. Il gradino più alto del podio è stato conquistato da Stefano Corno, seguito da Andrea Maltagliati e Alberto Cogliati. Pietro Longo si è posizionato primo nella classifica bambini, mentre Sara Garavaglia in quella ‘donne’. Il ricavato della serata è stato devoluto al reparto per la ricerca contro i tumori neuroendocrini dell’Istituto Ieo di Milano

