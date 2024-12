A Bernate rivive il Presepe con i Rioni

La rappresentazione del Presepe Vivente organizzata dal Comitato Rioni di Bernate Ticino ha saputo coinvolgere grandi e piccoli.

Emozionante, riflessivo e coinvolgente. La rappresentazione del Presepe Vivente organizzata dal Comitato Rioni di Bernate Ticino ha saputo coinvolgere grandi e piccoli. Domenica 22 dicembre la comunità bernatese si è riunita attorno alla capanna installata nel giardino della casa parrocchiale per un momento che ha unito tradizione, preghiera e festa.

"Un sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato con dedizione e impegno alla realizzazione di questa rappresentazione - scrive in una nota l'organizzazione - Un particolare grazie è rivolto a don Germano, la cui guida spirituale ha reso possibile questo momento speciale. Un applauso va anche ai bambini e ai ragazzi che, con il loro entusiasmo e talento, hanno incarnato i personaggi della Natività, regalando un’interpretazione unica e intensa. Grazie a loro, la magia del presepe è diventata realtà, donando alla comunità un momento di profonda riflessione e gioia condivisa. Fondamentale per la buona riuscita dell'evento il supporto tecnico di Roberto Geniale, Ale e Oliviero per la merenda squisita che ha deliziato tutti i presenti, aggiungendo un tocco conviviale alla giornata. Infine, un ringraziamento speciale ai Vogatori, fedeli compagni di viaggio, il cui spirito di gruppo e sostegno ha reso questa esperienza ancora più significativa".

Il Natale a Bernate ha inizio sotto il segno dell'unità e della condivisione.

