Confermata la Regata Storica

Bernate Ticino - La trentanovesima edizione della Regata Storica si svolgerà domenica 15 settembre alle ore 15.

L'Amministrazione Comunale di Bernate Ticino, tramite nota, conferma che la 39esima edizione della Regata Storica si svolgerà domenica 15 settembre alle ore 15. La manifestazione sportiva, tradizionalmente in calendario la seconda domenica di settembre in occasione della Festa Popolare del Nome di Maria, era stata posticipata causa maltempo. La decisione è stata presa la scorsa domenica 7 settembre dal primo cittadino Alessio Ottolini insieme al gruppo Vogatori. "Disputare la gara con quelle condizioni meteo sarebbe stato difficcoltoso - ci spiegano alcuni Vogatori - oltre che pericoloso. Inoltre, siamo consapevoli che tale manifestazione non è solamente una gara sportiva. La Regata è una tradizione che appartiene a tutto Bernate e senza Bernate la Regata non può essere la stessa".

Ricevuti dunque tutti i permessi dagli Enti coinvolti, domenica alle 15 gli otto equipaggi si sfideranno nel tragitto di gara compreso tra il ponte di Castelletto di Cuggiono e Bernate.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!