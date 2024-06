L'estate bernatese ha un solo colore: il fucsia. Sono pronti i ragazzi del Comitato Rioni con la settima edizione della 'Festa dei Rioni', una tre giorni di musica, buon cibo e tanto divertimento.

‘No Rioni, no Party’ è lo slogan scelto dai ragazzi del Comitato Rioni di Bernate Ticino, che ogni anno scaldano il giugno bernatese con la loro carovana fucsia. Un week end esplosivo di musica e buon cibo in una location invidiata da molti: a far da cornice sarà infatti la piazza Donatori di Sangue che affaccia sul Naviglio e, nelle calde sere d’estate, regala tramonti da brividi. “Anche per questa edizione – ci spiega il presidente Marco – abbiamo scelto di uscire dall’oratorio, da sempre la nostra casa, per arrivare a tutti. Siamo orgogliosi di vedere un gruppo solido che ogni anno cresce sempre di più. Ringraziamo fin da ora il Gruppo Pensionati e i Vogatori, ormai compagni di viaggio insostituibili”. Appuntamento venerdì 21 giugno con l’ormai tradizionale paella&sangria, accompagnata dalla musica di Massimo e Sergio – Duo Acustico a cui seguirà il grande ritorno sulle scene musicali dell’Aurora Band, storico gruppo cuggionese. Sabato 22 dalle 19 aperitivo al tramonto con dj Toffanini e con il ritmo travolgente dei ballerini di Ambro y Corazon. Domenica 23 la festa si sposta sulle acque del Naviglio Grande per la "Sù&Giò" gara tra barche dove a sfidarsi sono gli atleti dell'Associazione Vogatori.

