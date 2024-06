Nuova via per il Moto Club Magenta

Inaugurato ufficialmente alla presenza delle autorità, il campo permanente di Trial nell’area di Via Fiume a Casorezzo. Presenti i Moto Club Monza e MotoClub Magenta promotori dell'evento.

Domenica 26 maggio alla presenza del Sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani, del Presidente del comitato Regionale Lombardia della Federazione Motociclistica Italiana Ivan Bidorini, di due pluricampioni Italiani di Trial Donato Miglio e Fulvio Adamoli e parecchi Trialisti, i Moto Club Monza e MotoClub Magenta hanno inaugurato ufficialmente il campo permanente di Trial nell’area di Via Fiume a Casorezzo (MI).

Da oltre un anno le due associazioni collaborano dopo essersi aggiudicati il bando per l’assegnazione dell’area vicina all’isola ecologica di Casorezzo da destinare alla promozione sportiva motociclistica ed in particolare Trial, Minitrial ed e-bike.

Grande partecipazione del pubblico, anche molti i bambini dai 6 ai 14 anni che hanno avuto la possibilità di provare una vera minimoto da Trial elettrica, dove gli unici requisiti richiesti erano: la presenza di almeno un genitore e saper andare in bicicletta. Nel giro di pochissimi minuti sotto la guida degli Istruttori della Commissione Sviluppo Attività Sportive FMI, i ragazzini sono riusciti a percorre in sicurezza il tracciato di prova delimitato da un gonfiabile appositamente preparato.

Folta anche la partecipazione anche dei trialisti locali che hanno mostrato molto interesse all’iniziativa; questi hanno potuto utilizzare le loro moto private oppure le Beta portate da Donato Miglio.

Moltissime sono state le dimostrazioni di solidarietà ed i complimenti, ai due motoclub per aver contribuito alla nascita di una realtà unica e rara per il Magentino.

Il tracciato sarà via via ampliato come numero di zone e rimarrà a disposizione dei trialisti agonisti e non che vorranno allenarsi o semplicemente provare nuove soluzioni, a breve sarà emanato il regolamento per l’accesso all’area.

Per tutte le informazioni potete consultare il sito del Moto Club Magenta e/o seguirlo sulla pagina Facebook

