In strada e fuoristrada...

Sempre attivo il Moto Club Magenta che si è spinto fino in Norvegia, a Lillehammer, per il FIM Rally dove il Moto Club ha ottenuto un onorevole quarto posto tra gli italiani.

Sempre iperattivo il Moto Club Magenta che si divide in attività su strada e fuoristrada, senza dimenticare le attività a favore della sicurezza che vengono svolte anche all’interno delle scuole della zona.

Strada che oltre ai giri sociali ha visto il soci del sodalizio magentino spingersi fino in Norvegia, a Lillehammer per la precisione, per il FIM Rally dove il Moto Club ha ottenuto un onorevole quarto posto tra gli italiani.

Fuoristrada, un’altra sezione molto attiva del club, che organizza uscite sociali in giornata, partecipa a diversi campionati di motocross d’epoca e anche eventi Adventouring alla scoperta del territorio.

L’ultimo in termini di tempo li ha portati in Val di Susa per percorrere la strada militare dell’Assietta e dintorni per poi spostarsi il giorno dopo alla ricerca della panchina gigante di Pequerel e salire in cima allo Jafferau attraversando la galleria dei saraceni.

Una piccola pausa estiva per poi ripartire a settembre con la Via del sale per quanto riguarda il fuoristrada e il tradizionale Motogiro, giunto alla 30° edizione, che porterà i partecipanti alla scoperta delle più belle strade dell’Emilia Romagna, partendo dall’iconico Museo Ducati di Borgo Panigale (BO).

Insomma un Moto Club sempre in movimento asfalto o terra che sia.

