meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 32°
Gio, 14/08/2025 - 20:20

data-top

giovedì 14 agosto 2025 | ore 21:09

In strada e fuoristrada...

Sempre attivo il Moto Club Magenta che si è spinto fino in Norvegia, a Lillehammer, per il FIM Rally dove il Moto Club ha ottenuto un onorevole quarto posto tra gli italiani.
Magenta - Moto Club Magenta in Norvegia, estate 2025

Sempre iperattivo il Moto Club Magenta che si divide in attività su strada e fuoristrada, senza dimenticare le attività a favore della sicurezza che vengono svolte anche all’interno delle scuole della zona.

Strada che oltre ai giri sociali ha visto il soci del sodalizio magentino spingersi fino in Norvegia, a Lillehammer per la precisione, per il FIM Rally dove il Moto Club ha ottenuto un onorevole quarto posto tra gli italiani.
Fuoristrada, un’altra sezione molto attiva del club, che organizza uscite sociali in giornata, partecipa a diversi campionati di motocross d’epoca e anche eventi Adventouring alla scoperta del territorio.

L’ultimo in termini di tempo li ha portati in Val di Susa per percorrere la strada militare dell’Assietta e dintorni per poi spostarsi il giorno dopo alla ricerca della panchina gigante di Pequerel e salire in cima allo Jafferau attraversando la galleria dei saraceni.

Una piccola pausa estiva per poi ripartire a settembre con la Via del sale per quanto riguarda il fuoristrada e il tradizionale Motogiro, giunto alla 30° edizione, che porterà i partecipanti alla scoperta delle più belle strade dell’Emilia Romagna, partendo dall’iconico Museo Ducati di Borgo Panigale (BO).
Insomma un Moto Club sempre in movimento asfalto o terra che sia.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Conferenza sulla sicurezza
Generica - Motocicletta in città
La maggior parte degli incidenti stradali avviene nei centri urbani ed è provocata da adulti con oltre 40 anni di età. Con il 'Moto Club Magenta' se ne parla venerdì 20 giugno.
Pink in Garage - Corso di manutenzione moto al femminile
Cameri - Pink in garage, donne alla scoperta delle moto
Presenti ben 15 ragazze, oltre ad altrettanti uomini, tutti curiosi di apprendere e/o approfondire la conoscenza della propria moto
Pink in Garage
Magenta - Pink in Garage, la nuova realtà
Il comitato femminile del sodalizio magentino è nato l’anno scorso dalla volontà di alcune socie del Club di valorizzare, sviluppare e ampliare la partecipazione delle donne.

Invia nuovo commento