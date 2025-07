Inizia alla grande la stagione estiva della SSD Games Sport

Una prima parte d’estate clamorosa per i nuotatori della SSD Games Sport, lo storico gestore della piscina comunale di Cuggiono: questi ragazzi hanno lavorato seriamente, “a testa bassa” tutto l’anno con dedizione e sacrifici ed i risultati lasciano a bocca spalancata.

Una prima parte d’estate clamorosa per i nuotatori della SSD Games Sport, lo storico gestore della piscina comunale di Cuggiono che per l’allenamento dei propri atleti dispone di una vasca coperta da 25 metri e della grandiosa vasca olimpionica scoperta lunga 50 metri. Che si tratti di piscina o acque libere le ragazze/i di Cuggiono hanno fame di medaglie, tanta fame. Vogliono vedere premiato il duro lavoro e l’allenamento nelle vasche dell’impianto gestito dalla Games. Questi ragazzi hanno lavorato seriamente, “a testa bassa” tutto l’anno con dedizione e sacrifici ed i risultati lasciano a bocca spalancata: ha aperto la stagione delle acque libere l’oro di Gazziola a Gozzano bissato a Monate. Entusiasmante il terzo posto ai regionali in vasca del giovanissimo Simone Calloni, arconatese ma cresciuto in “Games”. Di nuovo imbattibile Marco Atti nella 2 km nelle calde acque del lago d’Orta con la compagna di squadra, Miriana Imeraj che dopo quattro successi di fila è argento. Bronzo per Federica Ciocca nella distanza più breve da 750 metri sempre al lido di Bagnella. Ancora a podio, Atti e Ciocca (rispettivamente secondo e terza) nella 2 km e mezzo del lago di Mergozzo. Alfio Garavaglia finisce secondo la nuotata da 8 km nel naviglio; Tommaso Vismara è terzo nella classifica assoluta della traversata del lago da Pella ad Orta, sempre Vismara coglie anche un bronzo nella 3 chilometri della Cusio Cup a Pettenasco.

Per gli amanti delle statistiche: da inizio stagione (11 maggio) ad oggi, ogni week end di gara, in acque libere o piscina, ha visto un atleta della “scuola Games” andare a medaglia. Non serve aggiungere molto altro a testimoniare l’ottimo lavoro svolto a Cuggiono dai nuotatori più o meno giovani, dagli agonisti, dai master e dagli amatori; Proprio i nuotatori amatoriali, in numero esponenzialmente crescente, decidono di debuttare in acque libere assieme ai compagni agonisti consapevoli di avere una preparazione adeguata per passare una serena ed allegra giornata di sport all’insegna di un’amicizia, magari, nata proprio in spogliatoio tra una allenamento e l’altro. Ottimo lavoro Games, avanti così.

