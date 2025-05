Widmer: primo 'oro' dell'anno per la Games

A portare il primo oro dell’anno in casa Games c’ha pensato Widmer Gazziola aggiudicandosi il gradino più alto del podio nella M40 (atleti maschi dai 40 ai 45 anni) con minuti di distacco sul secondo.

SSD Games sport, storico gestore della piscina di Cuggiono, oltre che ad impegnare i propri atleti in importanti gare in vasca, da tempo è riconosciuta anche per avere un ottimo team impegnato in gare di nuoto in acque libere. Solo pochi mesi fa, ad una manciata di ore dal S. Natale, raccontavamo della vittoria del giovane nuotatore cuggionese, Tommaso Vismara nell’ultima competizione del 2024. Sembra che la società sportiva di Cuggiono abbia ripreso il discorso da dove era stato lasciato: vittoria per chiudere il 2024 e vittoria per aprire il 2025.

La stagione delle competizioni a nuoto in acque libere ‘25 riparte da Gozzano, piccolo paese sulla sponda sud del lago d’Orta, la scorsa domenica 11 maggio con “La sfida del drago”.

Due distanze sulle quali mettersi alla prova nelle ‘fresche’ acque (16,6°) del lago piemontese: 1 e 2 km. A portare il primo oro dell’anno in casa Games c’ha pensato Widmer Gazziola, chiudendo la distanza più breve in 16’27”, aggiudicandosi l’undicesimo posto della classifica generale (91 patenti) ed il gradino più alto del podio nella M40 (atleti maschi dai 40 ai 45 anni) con minuti di distacco sul secondo.

Apprezzato il format adottato dall’organizzatore “A.S.D. Senza Limiti” di redigere oltre che una classifica generale, anche una classifica più specifica suddivisa in maschile e femminile oltre che per età, ogni 5 anni: un modo equo, per dare a tutti la possibilità di competere ad armi pari.

Il ricavato della manifestazione è stato evoluto all’associazione organizzatrice che cura l’attività di ragazze/i disabili.

