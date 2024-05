Trial Park pronto all'inaugurazione

Appuntamento domenica 26 maggio dalle 10 alle 17 per l'inaugurazione del Trial Park di Casorezzo. Durante l'evento, realizzato in collaborazione con il Moto Club Monza, sarà possibile provare le moto da trail.

Finalmente giunto all’inaugurazione il Trial Park di Casorezzo. Un centro fortemente voluto dal Moto Club Magenta per far conoscere, praticare e sviluppare questa disciplina motoristica che va a completare il panorama fuoristradistico del sodalizio magentino.

Un evento realizzato in collaborazione con il Moto Club Monza che permetterà agli appassionati di provare le moto da trial su zone con difficoltà crescenti, inoltre, per i più piccoli (dagli 8 ai 16 anni) ci sarà un istruttore FMI che farà provare le mini trial elettriche. Per i piccoli piloti le protezioni e gli indumenti saranno forniti dall'organizzazione.

I Moto Club Magenta e Moto Club Monza vi aspettano presso l’Area Trial Park di Via Fiume a Casorezzo(MI) Domenica 26 Maggio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 17:00

