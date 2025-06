Conferenza sulla sicurezza

La maggior parte degli incidenti stradali avviene nei centri urbani ed è provocata da adulti con oltre 40 anni di età. Con il 'Moto Club Magenta' se ne parla venerdì 20 giugno.

Il Moto Club Magenta organizza una conferenza “Sicurezza stradale e utenti vulnerabili. Conseguenze degli incidenti e prevenzione”, in programma a Magenta, venerdì 20 giugno 2025 alle ore 20,30 nella Sala Consiliare, via Fornaroli n°30.

La maggior parte degli incidenti stradali avviene nei centri urbani ed è provocata da adulti con oltre 40 anni di età. Le vittime sono in prevalenza anziani (65+) e giovani (18-24) che circolano in auto, seguiti da motociclisti, ciclisti e pedoni. Motociclisti, ciclisti e pedoni sono gli utenti vulnerabili della strada, costituiscono quasi il 70% delle vittime e subiscono le conseguenze più gravi degli incidenti, con costi sanitari e sociali elevati (dati Commissione Europea 2024). Ciò significa che la sicurezza stradale continua ad essere una priorità assoluta, che richiede infrastrutture migliori, frequenti controlli sulle strade e una capillare diffusione della cultura della prevenzione.

La conferenza “Sicurezza stradale e utenti vulnerabili. Conseguenze degli incidenti e prevenzione” organizzata dal Moto Club Magenta, si propone di contribuire a divulgare questa cultura tra i cittadini di qualsiasi età e tipo di mobilità. È inserita in un’iniziativa di tre giorni che comprende un corso pratico di guida sicura avanzata per motociclisti e un corso pratico di educazione stradale su bicicletta per bambini, tenuti da istruttori e formatori della Commissione Educazione Stradale della Federazione Motociclistica Italiana. L’iniziativa è riconosciuta dall’apposita commissione UE e dalla Federazione Motociclistica Internazionale.

La conferenza sarà moderata dalla giornalista Giovanna Guiso.

Interverranno il presidente del Moto Club FMI Magenta Oreste Ticozzelli, esperti di statistica, formatori, medici, ingegneri e rappresentanti della Polizia Stradale. Saranno trattati i seguenti argomenti:

• Gli incidenti stradali: le statistiche che riguardano l’utenza vulnerabile

• Le cause di incidenti: la mancanza di un’adeguata formazione alla guida e non solo dei giovani, i fattori che compromettono la capacità di guida, la pericolosità delle infrastrutture

• Le conseguenze degli incidenti stradali: traumi psicologici e facciali, invalidità, soccorso stradale, costi sanitari e sociali

• La prevenzione: l’attività della Federazione Motociclistica Italiana per sensibilizzare gli utenti sulla sicurezza stradale, e l’attività della Polizia Stradale

Per info:

Oreste Ticozzelli

Presidente Moto Club FMI Magenta

Cell.: 346-2412888

Email: oreste [dot] ticozzelli [at] gmail [dot] com

Sito web: www.motoclubmagenta.com

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!