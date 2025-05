Il corso, completamente gratuito e in due serate, è dedicato ai ragazzi e ragazze dai 15 ai 22 anni, si terrà presso la sede della Protezione Civile.

Il Moto Club Arluno Racing Team Wiking ASD presenta il suo progetto Io e la mia Moto.

Il Moto club, da sempre attivo sul territorio e sensibile all’educazione stradale e alla promozione del motociclismo nei giovani, propone un corso teorico sulla manutenzione e sulla sicurezza sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana e con il patrocinio del Comune di Arluno.

Il corso, completamente gratuito e in due serate, è dedicato ai ragazzi e ragazze dai 15 ai 22 anni, si terrà presso la sede della Protezione Civile di Arluno in via 8 Ottobre 2001.

Programma del corso

17 Giugno:

20:30/20:45 Presentazione

20:45/21:15 La moto e le sue parti (parte teorica)

21:15/21:45 Il conducente, abbigliamento e dotazioni di sicurezza

Pausa

22:00/23:00 Parte pratica sulle parti della moto

Chiusura

24 Giugno:

20:30/20:45 Presentazione

20:45/21:45 Norme di comportamento parte teorica

Pausa

22:00/22:45 Norme pratiche e comportamentali

22:45/23:00 Consegna attestati e gadget

Saluto e chiusura lavori

Per iscrizioni ed informazioni: www.wikingracingteam.com

