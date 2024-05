Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Turbigo, l'evento 'Turbigo in gioco' è pronto a partire. Appuntamento domenica 9 giugno 2024 dalle 14 alle 19 presso la Biblioteca Civica.

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Turbigo promuove l'iniziativa “TURBIGO IN GIOCO” in programma per Domenica 9 giugno 2024 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso la Biblioteca Civica. L’evento è reso possibile dal progetto Agenda2030 di Fondazione Per Leggere ed è rivolto principalmente ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni di età e alle loro famiglie. In realtà il gioco è bello ad ogni età pertanto tutti possono partecipare.

L’appuntamento è alle ore 14 per conoscere le varie proposte e iscriversi ai tavoli da gioco. Alle ore 15 si darà il via alle sfide, trascorrendo un pomeriggio all’insegna del divertimento e della socializzazione. Sarà un’occasione per scoprire insieme il fantastico mondo dei giochi in scatola sotto la guida di due esperti di progettoattivamente.it, ovvero Oscar Suriano, educatore socio-pedagogico, insegnante di scuola primaria e play educator esperto di giochi da tavolo e Nives Vasta, insegnante e coach di studenti particolarmente appassionata di matematica, di didattica legata al digitale e di robotica. Durante il pomeriggio sarà aperto anche il Centro Ricreativo De Cristoforis Gray per chi volesse rilassarsi al parco e fare una pausa merenda. I bambini più piccoli troveranno dei giochi adatti alla loro età presso la Biblioteca Civica.

Saranno presenti anche dei giochi giganti che saranno allestiti tra il cortile e il Parco di Villa Gray, quali Quaridor, Mahè, Katamino, Level9, Quarto, Dobutsu Shogi, That's my fish.

La scelta di proporre un evento dedicato al gioco all’interno della Biblioteca di Turbigo, nasce dalla consapevolezza delle potenzialità di questo strumento. Il gioco è infatti in grado di attivare l’apprendimento, stimolare la formazione della personalità, e quando è condiviso, come nei giochi da tavolo, risulta essere un terreno fertile per l’acquisizione di regole sociali, del rispetto dell’alternanza dei turni e dello scambio sociale. Giocare è inoltre il mezzo migliore per potenziare le funzioni esecutive, cioè quell’insieme di abilità che consentono all’individuo di adattarsi alle richieste ambientali nuove e/o insolite, in assenza di schemi di risposta automatici, ma che richiedono l’elaborazione di nuovi piani d’azione.

