Premio 'Roberto Molinari'

Un premio di poesia per onorare la memoria di Roberto Molinari, sindacalista della Cgil Ticino Olona scomparso lo scorso anno. E' l'iniziativa promossa dal Comune di Canegrate in ricordo del caro concittadino.

Sindacalista della Cgil Ticino Olona per diversi anni, ma anche poeta. Scomparso all'età di 81 anni nel 2023, Roberto Molinari ha impostato la sua vita all'insegna di una grande passione sociale e culturale. A sua memoria è stato indetto a Canegrate un premio di poesia al quale sarà possibile partecipare sino al 30 settembre 2024. Il certame poetico verterà su temi cari a colui a cui è stato dedicato.La categoria over 16 si dovrà concentrare su impegno civile e sociale, lavoro e ideali, quella under 16 su natura, gioco e futuro. Per avere informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile contattare la casella di posta elettronica info [at] laculturadeisogni [dot] it oppure recarsi sul sito www.culturadeisogni.it.

