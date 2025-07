Una serata di emozioni, cultura e partecipazione a Palazzo Taverna.

Venerdì sera, Palazzo Taverna si è trasformato in una suggestiva cornice per accogliere la presentazione del libro “Quando ancora non ero”, opera della scrittrice arconatese Giovanna Ceriotti. L’evento, promosso dalla Commissione Cultura del comune di Arconate, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, lettori e appassionati, riuniti per scoprire un testo che parla di identità, memoria e trasformazione. In un clima raccolto e coinvolgente, l’autrice ha saputo trasmettere al pubblico la profondità del proprio lavoro, rispondendo con grande disponibilità e sensibilità alle domande dei presenti. Le sue parole hanno acceso riflessioni e emozioni condivise, in un dialogo spontaneo che ha reso l’incontro autentico e sentito.

