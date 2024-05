Il Centro Studi Territoriali Athene Noctua ha organizzato per il prossimo 24 maggio a Castelletto di Cuggiono, presso La Scala di Giacobbe, l'incontro "Il parco del Ticino tra passato, presente e futuro". Nel corso dell'evento, che si inserisce nel programma di manifestazioni per i 50 anni della creazione del Parco, verrà proiettato il documentario 'Il gran teatro dell’acqua: il viaggio del Ticino dal Lago Maggiore al Po'.

Seguirà una conferenza cui parteciperanno Gianni Cucchetti (sindaco di Cuggiono), Cristina Chiappa e Claudio De Paola (Presidente e direttore del Parco del Ticino), Sandro Rossi (ideatore del documentario), Oreste Magni (presidente Ecoistituto Valle del Ticino), Ambrogio Colombo (ex senatore e primo Presidente del Parco) e Norino Canovi (Guardia Parco).

L’iniziativa, patrocinata dal Parco del Ticino e dal Comune di Cuggiono, è stata realizzata in collaborazione con l’Ecoistituto della Valle del Ticino e il Centro studi politico/sociali John F e Robert F. Kennedy.

