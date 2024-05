'Progetto SVING' e il corso di Shiatsu

Il Comune di Cuggiono, in collaborazione con la ReGis - Rete dei Giardini Storici, nell’ambito dello sviluppo del progetto SVING-Scienza Viva in Giardino, finanziato dal MIUR, Ministero dell’Università e della Ricerca, propone un corso amatoriale di shiatsu.

Il corso è gratuito e si svolgerà in due lezioni della durata di circa 3 ore l’uno, non solo a Cuggiono ma in diversi parchi aderenti al progetto SVING. Il corso ha lo scopo di promuovere attività legate al Benessere nei Parchi Storici, una tematica che si è imposta soprattutto a seguito della pandemia.

Le lezioni si terranno dalle ore 9,30 alle 12,30 circa, sabato 18 e 25 maggio 2024.

Per prenotazioni nel parco di Villa Annoni telefonare ai numeri: 02/97263212 - 02/97263201 da lunedì a venerdì 9.00-12.00 e il mercoledì e giovedì 14.00-17.30 oppure scrivere una mail a: segreteria [at] comune [dot] cuggiono [dot] mi [dot] it entro il venerdì precedente all'incontro. In caso di maltempo le lezioni verranno effettuate in ambiente chiuso.

