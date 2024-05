Vanzaghello: prosegue lo sportello legale

L'amministrazione comunale di Vanzaghello ha deciso di continuare l'esperienza dello sportello legale gratuito con lo scopo di "fornire ai cittadini informazioni e un primo orientamento sulle diverse questioni.

Servizio che funziona si conferma. L'amministrazione comunale di Vanzaghello ha deciso di continuare l'esperienza dello sportello legale gratuito con lo scopo di "fornire ai cittadini informazioni e un primo orientamento sulle diverse questioni. Non si tratta di un'assistenza legale vera e propria, ma di una serie di indicazioni generali che possono orientare il cittadino a decidere di avvelarsene oppure no. L'ordine degli avvocati di Busto Arsizio ha dal canto suo confermato l'intenzione di voler collaborare all'iniziativa "in quanto - si legge nella delibera assunta dal comune - gli obiettivi di informazione e orientamento a garanzia dei diritti dei cittadini costituiscono obiettivi condivisi e rientrano nelle finalità istituzionali dell'ordine".

