Giovedì 18 luglio si terrà l'incontro dal titolo "Paolo Borsellino, un eroe della lotta alla mafia" in programma dalle 10.30 alle 12 a Milano. Interverrà anche Linda Colombo, sindaco di Bareggio.

Tra i relatori presenti figurerà anche lei. Linda Colombo, sindaco di Bareggio, parteciperà all'incontro dal titolo "Paolo Borsellino, un eroe della lotta alla mafia" in programma giovedì 18 luglio dalle 10.30 alle 12 nella sala Pirelli dell'omonimo palazzo di via Fabio Filzi a Milano. Alle 10 si svolgerà l'accredito dei partecipanti, alle 10.30 via al saluto delle autorità con la presidente del consiglio regionale della Lombardia Federica Romani e il presidente della Giunta regionale Attilio Fontana. Alle 11 partiranno le relazioni sul tema "L'impegno delle istituzioni nella valorizzazione dei beni confiscati" . Interverranno, nell'ordine, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il vicepresidente della seconda commissione giustizia del Senato Sandro Sisler, il segretario della commissione speciale antimafia , anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità del Consiglio regionale Laura Bulbarelli, il sindaco di Bareggio, il dirigente dell'Ufficio sede secondaria di Milano dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Simona Ronchi e l'assessore regionale a sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa. "Siamo - dice in una nota con orgoglio Colombo - una delle poche amministrazioni che ha scelto di acquisire e riconvertire in spazi per offrire servizi tutti i beni confiscati presenti sul nostro territorio, abbiamo iniziato con la casa di Manu in via 4 Novembre, poi con la casa di Lea in via Corbettina mentre pochi giorni fa abbiamo dato in gestione la villa di via Aosta dove aprirà una comunità per minori".

