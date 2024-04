Prociv: addestrarsi e formarsi

Turbigo, Buscate, Magnago e Castano Primo: più gruppi insieme. Addestrarsi e formarsi. E, allora, tutti alla colonia turbighese, pronti appunto a mettersi alla prova.

Turbigo, Buscate, Magnago e Castano Primo: più gruppi insieme. Addestrarsi e formarsi. E, allora, tutti alla colonia turbighese, pronti appunto a mettersi alla prova con una serie di scenari e situazioni di emergenze. “Una giornata nata, da una parte proprio per permettere ai volontari di accrescere le varie conoscenze, dall’altra per creare un rapporto di collaborazione sempre più forte tra le diverse realtà - spiega Giancarlo D’Auria, vice coordinatore della Protezione Civile di Turbigo - Inizialmente, quindi, abbiamo simulato l’arrivo degli operatori e dei mezzi, per poi preparare le singole attrezzature ed apparecchiature, oltre alle tende; gli step successivi hanno riguardato invece le esercitazioni vere e proprie (idrogeologico, utilizzo dei verricelli e, in ultimo, con l’ausilio degli Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze, approccio agli edifici pericolanti)”.

PROTEZIONE CIVILE: PROVE DI COLLABORAZIONE



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!