La 27^ 'Fiera di Primavera'

Domenica in fiera. Il 21 aprile, infatti, nel centro e in Villa Annoni a Cuggiono ecco appunto la tradizionale 'Fiera di Primavera', giunta alla 27^ edizione.

Domenica in fiera. Il 21 aprile, infatti, nel centro e in Villa Annoni a Cuggiono ecco appunto la tradizionale 'Fiera di Primavera', giunta alla 27^ edizione. Le iniziative sono molteplici così come i momenti di convivialità, che si alterneranno tra le vie del centro, Villa Annoni e il Parco: mostra mercato e apertura degli esercizi commerciali, stand delle associazioni, Polizia locale, Protezione civile e Unione dei Comuni 'I Fontanili', street food, 'Libraria' (mostra mercato del libro raro, fuori commercio e d'occasione), spettacolo di bolle giganti, laboratorio di impronte animali, esibizione del corpo musicale Santa Cecilia e concerto d'archi per la Fondazione Maria Guarino Amor Onlus. A mezzogiorno, inoltre, pranzo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!