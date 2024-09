Tra 'Terra' e 'Libraria' in Villa Annoni

Domenica 22 settembre, Villa Annoni a Cuggiono si trasformerà in un luogo d'incontro tra natura, cultura e sostenibilità grazie all'evento ‘Essere Terra’.

Domenica 22 settembre, Villa Annoni a Cuggiono si trasformerà in un luogo d'incontro tra natura, cultura e sostenibilità grazie all'evento ‘Essere Terra’, una giornata dedicata al biologico e all'agricoltura contadina, abbinata alla mostra mercato di libri rari e fuori commercio, ‘Libraria’ L'evento Essere Terra, ospitato negli spazi suggestivi del chiostro di Villa Annoni, offrirà un'occasione unica per scoprire e supportare i produttori locali del territorio. Sarà un viaggio nel mondo del biologico e della filiera corta, dove i visitatori potranno incontrare agricoltori che si dedicano con passione a una produzione rispettosa dell'ambiente e della biodiversità. Oltre a conoscere i prodotti naturali e genuini, sarà possibile visitare il Museo di Villa Annoni, che conserva la storia agricola e culturale del territorio. Non solo la terra, ma anche la mente è un campo da coltivare. Per questo motivo, l'evento di domenica ospiterà anche ‘Libraria’, una mostra mercato di libri rari, fuori commercio e d'occasione. Un paradiso per bibliofili e curiosi, Libraria offrirà la possibilità di esplorare un vasto assortimento di opere letterarie che spaziano dai volumi antichi a quelli d'occasione, in un ambiente perfetto per chi ama la lettura. L’ingresso sarà libero e continuato dalle 9:00 alle 18:00, consentendo ai visitatori di perdersi tra le pagine di opere uniche e affascinanti. Alle 16:00, un momento di riflessione importante arricchirà la giornata: il Forum sul Clima, incentrato sulla forestazione urbana e l’agroforestazione. Verranno esplorate soluzioni innovative e concrete per integrare la natura negli spazi urbani e nelle pratiche agricole, al fine di creare comunità più resilienti e sostenibili. Questa giornata a Villa Annoni non sarà solo un’opportunità per scoprire prodotti biologici e libri rari, ma anche un’occasione per riflettere sull'importanza di un rapporto più consapevole e sostenibile con la terra e l’ambiente. ‘Essere Terra’ e ‘Libraria’rappresentano due facce di una stessa medaglia: da una parte la cura per la terra, dall'altra la coltivazione della mente attraverso la lettura.

