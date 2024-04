Gran Galà Inter Club

Concordia Robecco e Inter Club Magenta, in collaborazione con il Comune di Robecco sul Naviglio, insieme per il 25° Memorial Enrico Cucchi.

Concordia Robecco e Inter Club Magenta, in collaborazione con il Comune di Robecco sul Naviglio, insieme per il 25° Memorial Enrico Cucchi. E lunedì 15 aprile, alle 20.30 alla tensostruttura di via S. Giovanni a Robecco, il 'Gran Galà - 45° Fondazione Inter Club'. Alla serata parteciperanno ex calciatori, giornalisti sportivi e dirigenti calcistici. Nel corso dell'evento, inoltre, verrà consegnato il premio 'Interista dell'anno' per meriti sportivi-culturali e ci sarà l'estrazione della sottoscrizione (primo premio, la maglia ufficiale dell'Inter autografata da Lautaro). Attivo, infine, servizio bar ristoro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!