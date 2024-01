Sabato 10 febbraio per gli amanti dello sport, a Robecco sul Naviglio, è in programma la “TapaCross”, la gara campestre di 5 chilometri aperta a tutti con ritrovo nel parco di Villa Terzaghi.

Sabato 10 febbraio per gli amanti dello sport, a Robecco sul Naviglio, è in programma la “TapaCross”, la gara campestre di 5 chilometri aperta a tutti con ritrovo nel parco di Villa Terzaghi e partenza della prima batteria alle 14.30. Per informazioni e preiscrizioni: www.trt.run/tapacross. La manifestazione è organizzata dall’associazione “Tapascione Running Team”, con il patrocinio del Comune di Robecco sul Naviglio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!