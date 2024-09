In arrivo domenica 15 settembre, seguita poi da eventi correlati il 19 e 20 settembre, la 'Festa dello Sport 2024' di Magenta. "La Festa dello Sport – ha spiegato l'assessore Mariarosa Cuciniello – è una vetrina importante per le numerose realtà cittadine che si occupano di sport".

In arrivo domenica 15 settembre, seguita poi da eventi correlati il 19 e 20 settembre, la 'Festa dello Sport 2024' di Magenta. “La Festa dello Sport – ha spiegato l'assessore Mariarosa Cuciniello – è una vetrina importante per le numerose realtà cittadine che si occupano di sport. ‘Vivi lo sport che vuoi’ è il tema di quest'anno e proprio la libertà di scegliere, vedendo da vicino e conoscendo sport anche meno noti proposti dalle tante associazioni sportive cittadine, è un elemento fondamentale della festa di quest’anno.

Come Amministrazione comunale vogliamo evidenziare i valori che lo sport sa ispirare e l’importante ruolo all’interno della società, nella crescita e nella formazione dei giovani e non solo. Lo sport è aggregazione, lo sport è inclusione, sa trasmettere valori che fanno comunità. Abbiamo ancora negli occhi le straordinarie imprese degli atleti olimpici e paralimpici di Parigi 2024 a testimonianza di quanto la passione, la forza di volontà, la determinazione e i valori che ogni sport sa esprimere siano un esempio importante nella vita. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del calendario, dagli uffici comunali alle realtà sportive, sociali, culturali che hanno dato un grande contributo fino ad arrivare all’importante sostegno dei numerosi sponsor”.

