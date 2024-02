L'IC Falcone accende il braciere olimpico

Giovedì 8 alla scuola primaria “Santa Caterina” di Magenta e venerdì 9 febbraio alle scuole primarie “Giuseppe Verdi” di Casterno e “Leonardo da Vinci” di Robecco sul Naviglio è stato acceso il braciere olimpico e sulle note dell’inno realizzato dalle classi, è stato dato il via ufficiale ai Giochi.

“A tutti un grosso in bocca al lupo per le gare e i giochi che le maestre hanno preparato per questa prima edizione delle Olimpiadi del nostro Istituto. Importantissimo sarà il valore del lavoro di gruppo perché insieme è più facile raggiungere l’obiettivo e partecipare sarà davvero divertente. Con l'augurio che anche questa opportunità permetta ai nostri ragazzi di crescere nella consapevolezza di sé e nel rispetto reciproco, – ha affermato il dirigente scolastico Davide Basano – E un grazie al comitato olimpico per l’organizzazione”.

Alla cerimonia di apertura in palestra tutti gli alunni e le alunne delle classi seguendo il tedoforo hanno sfilato vestiti dei colori dei cerchi olimpici e accompagnati dalla bandiera realizzata dalla classe. Nell’arco di diverse giornate nei mesi di febbraio, marzo e giugno si svolgeranno le prove e le sfide in diverse discipline, fino ad arrivare alla cerimonia finale con la consegna delle medaglie.

Il comitato olimpico, coordinato dai docenti Tommaso Colombo e Maria Silvia Bregoli, partendo dalla storia e dai valori delle Olimpiadi, tra i diversi obiettivi individuati, intende puntare all’importanza del rispetto delle regole, degli altri e dell’ambiente circostante, a favorire la collaborazione all’interno della classe e a valorizzare le diversità e l'unicità di ogni individuo.

L'iniziativa, proposta a tutte le classi dell'ordine primario e secondario, avrà, se pur con sfumature diverse, carattere ludico-culturale e mirerà a rafforzare l'importante competenza sociale del "gareggiare divertendosi" nonché il senso di appartenenza alla comunità scolastica.

Giovedì prossimo il braciere olimpico si accenderà anche alle scuole secondarie di primo grado “Francesco Baracca” di Magenta e “Don Milani” di Robecco e l’olimpiade vera e propria si svolgerà su due giorni e si articolerà in cinque competizioni inerenti gli ambiti di italiano, storia/geografia, matematica/scienze, lingue straniere, arte/tecnologia mentre scienze motorie sarà trasversale, cioè abbinata allo svolgimento di una o più prove.

