Si terrà dall’11 al 14 aprile a Legnano la seconda edizione de “La storia tra le righe”, il Festival di Letteratura Storica nato lo scorso anno su impulso di Fondazione Palio e del Comune di Legnano, ideato e curato da Incipit Eventi culturali e letterari di Amanda Colombo, con la collaborazione di Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Statale di Milano, Università degli Studi Milano Bicocca e Fondazione.

In omaggio al centenario che la città festeggia proprio quest’anno, il Festival si aprirà giovedì 11 aprile (alle 21), presso la Sala degli Stemmi del Comune in piazza San Magno, con Ugo Savoia e il suo libro Dalla parte giusta, storia dell’industriale Guido Ucelli di Nemi e della moglie, la legnanese Carla Tosi, gli “Schindler” italiani che sfidarono le SS e il regime per aiutare i tanti amici ebrei a fuggire in Svizzera durante l’occupazione nazista.

Venerdì, sabato e domenica gli incontri proseguiranno per tutta la giornata sia presso la sede della Famiglia Legnanese, a Villa Jucker,sia occupando i diversi spazi dello storico e suggestivo Castello Visconteo. Studiosi, accademici, giornalisti, scrittori ed esperti si alterneranno con approfondimenti sulla Storia antica, moderna e contemporanea nei suoi molteplici e variegati aspetti: dalla mitologia al medioevo, dalla letteratura classica alla narrativa ucronica, dalla biografia alla saggistica divulgativa, dai testi accademici alle graphic novel. Non mancherà uno spazio per le nuove voci divulgative provenienti dai social.

Attenzione particolare sarà rivolta a bambini e ragazzi che potranno partecipare a eventi e laboratori a tema storico o a incontri sui retelling della mitologia e della letteratura.

