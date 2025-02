'Guerra o Pace' con Giulio Tremonti

L’evento, organizzato nell’ambito de “Il Salotto della Famiglia Legnanese”, vedrà la partecipazione della giornalista e scrittrice Amanda Colombo, che dialogherà con l’autore per approfondire i temi trattati nel volume.

Il 3 marzo alle ore 21, presso Villa Jucker - Sala Giare a Legnano, si terrà un incontro culturale di grande rilevanza: Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia e delle Finanze, presenterà il suo ultimo libro, Guerra o pace, edito da Solferino.

L’evento, organizzato nell’ambito de “Il Salotto della Famiglia Legnanese”, vedrà la partecipazione della giornalista e scrittrice Amanda Colombo, che dialogherà con l’autore per approfondire i temi trattati nel volume.

Nel suo nuovo saggio, Tremonti affronta le sfide globali che caratterizzano l’epoca contemporanea, ponendo l’accento sugli scenari geopolitici, sulle tensioni internazionali e sulle conseguenze economiche per l’Italia e l’Europa. Il titolo stesso, Guerra o pace, richiama una riflessione sulla direzione che il mondo sta prendendo in un periodo storico segnato da conflitti e incertezze.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi in anticipo, dato che i posti sono limitati. È possibile effettuare la prenotazione scansionando il QR code presente sulla locandina o contattando la segreteria della Famiglia Legnanese tramite email (segreteria [at] famiglialegnanese [dot] com) o telefono (0331 54 51 78).

L’iniziativa è supportata da numerosi sponsor, tra cui Eligio Re Fraschini, Fonderia Quaglia & Colombo, Reale Mutua, Agenzia Minesi, Scarpa & Colombo e Paternostro 1972, realtà del territorio che contribuiscono alla promozione della cultura e del dibattito pubblico.

La serata rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di Legnano e dintorni di ascoltare direttamente un protagonista della politica e dell’economia italiana. Sarà un’occasione per riflettere su temi di stringente attualità e per comprendere meglio le dinamiche che stanno plasmando il futuro del nostro Paese e del mondo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!