Lo Zero Festival fa tris: dal 6 al 10 maggio nel parco della biblioteca incontri con autori, laboratori, gruppi di lettura e giochi per ragazzi.

Prende il via lunedì 6 maggio la terza edizione di Zero Festival, la manifestazione dedicata ai libri, alla lettura, alla socialità e allo svago per i teenager della generazione zero. Da lunedì 6 a venerdì 10 maggio, nel Parco della Biblioteca in via Cavour 3, in orario scolastico, gli studenti degli istituti scolastici secondari di I e II grado di Legnano avranno l’opportunità di conoscere e dialogare con le autrici e gli autori dei libri letti a scuola o individualmente e, in orario extra-scolastico, la possibilità di scegliere fra tante attività, laboratori, graphic novel e manga, serie TV e giochi di società vivendo in questo modo la biblioteca come spazio di comunità e inclusione. «Giunto alla sua terza edizione e forte di un successo riscosso fra i giovanissimi sin dal primo anno, questo festival è, per i ragazzi, un'occasione di formazione, socialità e svago al di fuori dell'ambito scolastico -commenta Guido Bragato, assessore alla Cultura. Zero Festival favorisce la conoscenza e la fruizione dei servizi e dei luoghi culturali della città, accompagnando i giovani in un’esperienza di scoperta della biblioteca quale luogo di cultura, socialità, condivisione e inclusione, ma è anche un’opportunità per rafforzare la collaborazione tra la biblioteca, la scuola e i giovani del territorio, con un obiettivo ben preciso che questa amministrazione si è prefissa fin dal suo insediamento: stimolare forme di cittadinanza attiva». Per gli eventi pomeridiani le iscrizioni sono aperte a tutti.

Programma:

• incontri con autrici e autori per gli studenti della scuola secondaria di II grado

lunedì 6 maggio ore 11.00 Daniela Palumbo presenta Gli sbagliati del Dubai, ed. Il Castoro

martedì 7 maggio ore 11.00 Alessandro Pasquinucci presenta The screen, ed. Pelledoca

incontri per gli studenti della scuola secondaria di I grado

mercoledì 8 maggio ore 9.30 e 11.00 Lucia Stipari presenta Il ragazzo senza ombra, ed. Il Castoro

giovedì 9 maggio ore 9.30 e 11.00 Francesco Muzzopappa presenta Wonderbrutto. La nascita dell'eroe, ed. De Agostini

venerdì 10 maggio ore 9.30 e 11.00 Sumaya Abdel Qader presenta In cerca di me, ed. Mondadori Ragazzi

• Attività pomeridiane su prenotazione

lunedì 6 maggio ore 17.00 gruppo di lettura su graphic novel e manga su Estate infinita di Lâm Hoàng Trúc a cura di Luca Raina (è possibile partecipare all'incontro anche senza aver letto il manga)

martedì 7 maggio ore 16.30 lab: mondo serie tv come scrivere il tuo Mare fuori, Skam, Mercoledì a cura di Stefania Carini

venerdì 10 maggio ore 16.30 gaming experience, laboratorio di game storm: come progettare un gioco da tavolo, a cura di Matteo Sassi

Da lunedì a venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30 giochi in scatola sfide di gruppo

Zero Festival vede la partecipazione di Radio Bull-aut dell'istituto Dell'Acqua con dirette, interviste ad autori e studenti trasmesse via radio web, podcast e live.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!