'Respinti' e 'Chiusi dentro'

Il Centro Civico Pertini - Il Salice invita la cittadinanza alla presentazione di due importanti libri.

Il Centro Civico Pertini - Il Salice invita la cittadinanza alla presentazione di due importanti libri: 'Respinti' di Duccio Facchini e Luca Rondi (ricostruzione documentata di come i paesi UE abbiano difeso spregiudicatamente le proprie frontiere negando il diritto d’asilo e abbandonando i migranti al proprio destino) e 'Chiusi dentro' a cura di RiVolti ai Balcani (analisi critica delle politiche di respingimento dei migranti a livello internazionale. Un unicum che va dai lager libici ai campi di transito bosniaci, fino ai centri di detenzione/immigrazione dei paesi membri dell’Unione Europea). L'appuntamento è il 14 giugno alle 18.30, in via dei Salici 9 a Legnano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!