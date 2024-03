La 'Fiera Primaverile'

Fin dal lontano 1875... Tempo di bancarelle in centro a Castano. Domenica 7 aprile, per tutta la giornata, infatti, ecco la tradizionale 'Fiera Primaverile'.

Fin dal lontano 1875... Tempo di bancarelle in centro a Castano. Domenica 7 aprile, per tutta la giornata, infatti, ecco la tradizionale 'Fiera Primaverile'. Un appuntamento fisso per la città e per i castanesi.

