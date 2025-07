La 'Fiera Estiva'... ma di sera

Fin dal 1875... ma quest’anno in una nuova veste! Fiera Estiva: si cambia. Perché in questo 2025 è stata di sera.

Fin dal 1875... ma quest’anno in una nuova veste! Fiera Estiva: si cambia. Perché in questo 2025 è stata di sera. L’appuntamento è stato domenica scorsa (13 luglio) dalle 18 alle 23.30 in piazza Ardizzone, con il mercatino vintage e delle pulci, bancarelle, stand delle associazioni, musica, cibo e momenti di coinvolgimento.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!