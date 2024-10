Fiera e mercatino

Castano: tempo di Patronale e, allora, come da tradizione ecco puntuale anche la 'Fiera Autunnale'. L'appuntamento è lunedì 28 ottobre.

Castano: tempo di Patronale e, allora, come da tradizione ecco puntuale anche la 'Fiera Autunnale'. L'appuntamento è lunedì 28 ottobre, per tutta la giornata, tra bancarelle e stand delle associazioni del terzo settore. Ma quest'anno sarà doppia, perché contemporaneamente in corso San Rocco ci sarà anche il mercatino degli hobbisti creativi, a cura dell'associazione 'Mani Magiche'.

