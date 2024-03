La cooperativa la Grande Casa che gestisce il servizio Farò Accoglienza, in partnership con Azienda Sociale, organizza una serie di incontri su prossimità familiare e affido.

La cooperativa la Grande Casa che gestisce il servizio Farò Accoglienza, in partnership con Azienda Sociale, organizza una serie di incontri su prossimità familiare e affido, che si terranno presso la sala civica del Comune di Buscate, piazza della Filanda n.7 dalle 19 alle 21.30 il 3, 9, 18 e 23 aprile. La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni: affidicastano [at] lagrandecasa [dot] it; telefono 346/7268934.

