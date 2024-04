A Buscate è partito “Farò accoglienza”, il corso informativo sulla prossimità familiare e sull’affido tenuto da Farò - Servizio Affidi e Prossimità Familiare di Castano Primo.

A Buscate è partito “Farò accoglienza”, il corso informativo sulla prossimità familiare e sull’affido tenuto da Farò - Servizio Affidi e Prossimità Familiare di Castano Primo, presso la sala civica. Sono previsti ancora due incontri, da svolgersi dalle 19 alle 21.30, che andranno a toccare tematiche importanti per le famiglie che scelgono il percorso dell’affido: giovedì 18 aprile si parlerà del bambino, della sua famiglia e degli altri attori in gioco; martedì 23 aprile invece si dibatterà di come diventare famiglia accogliente. I corsi sono gratuiti; per maggiori informazioni, mail a: HYPERLINK "mailto:affidicastano [at] lagrandecasa [dot] it"affidicastano [at] lagrandecasa [dot] it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!