Venerdì 29 novembre alle 21 in Sala Civica a Buscate, si terrà una serata di letture e musica dal titolo ‘Insieme contro la violenza di genere’, in occasione della Giornata Internazionale del 25 novembre. Le letture, tutte incentrate intorno alla sensibilizzazione sulla violenza sulle donne, saranno a cura di: Giada Castellani, Flavia Facco, Giorgia Falzone, Maria Rosa Gambacorta, Lucia Garavaglia, Francesca Gornati, Massimo Naggi e Francesco Naggi. L’ingresso è libero.

