Sabato 16 marzo, all'interno della rassegna 'Marzo è Donna', si terrà la presentazione del libro 'Ritratti di donne', curato da Sara Rattaro per Morellini Editore.

Sabato 16 marzo, all'interno della rassegna 'Marzo è Donna', si terrà la presentazione del libro 'Ritratti di donne', curato da Sara Rattaro per Morellini Editore. Da Agatha Christie a Whitney Houston, 28 grandi donne raccontate attraverso gli episodi più importanti della loro vita. Sotto la guida di Sara Rattaro, 28 autrici in questa antologia hanno narrato una scena indimenticabile della vita della loro eroina delineandone un ritratto preciso e rappresentativo.

"I ritratti mettono in evidenza storie di donne che nella vita hanno fatto grandi cose e che hanno in molti casi combattuto le disparità e diseguaglianze della loro epoca, aprendo più opportunità per noi donne contemporanee", così l'Assessore alle Pari Opportunità e ideatrice della rassegna giunta alla seconda edizione Mariarosa Cuciniello spiega l'evento.

Il progetto del libro nasce infatti dalla considerazione che la vita di ogni donna è costellata di momenti straordinari, difficili, inspiegabili e indimenticabili. Non esiste figura femminile, in nessuna epoca storica, che non abbia imparato a lottare e difendersi fin dall’infanzia e tutte queste battaglie spesso sono state fatte solo per far valere le proprie passioni, i propri affetti o semplicemente per difendere il proprio onore e la propria indipendenza.

Il loro impegno è stato fondamentale per le donne di oggi e continuerà a esserlo anche per il futuro. Nell'antologia 'Ritratti di donne' il lettore scopre 28 ritratti al femminile, donne diverse tra loro per idee, valori, possibilità, origini ed epoca, tutte capaci di essere fonte di ispirazione e motivazione.

'Non possiamo costruire il futuro se non conosciamo il passato e se oggi il futuro di una giovane donna si presenta come un ventaglio di possibilità concrete di realizzare i propri sogni, lo dobbiamo ai sacrifici, alle ingiustizie denunciate e alle gesta di coraggio delle grandi donne del passato', così la curatrice Sara Rattaro.

Da evidenziare anche che il progetto di questa raccolta nasce insieme alla volontà di sostenere e far conoscere Airett, l’Associazione Italiana Rett costituita da genitori con figlie affette da questa sindrome.

La sindrome di Rett è una malattia rara e genetica che colpisce quasi esclusivamente le bambine. Nate apparentemente sane, crescono normalmente fino al secondo anno di vita. Improvvisamente, però, iniziano a perdere le loro abilità e a isolarsi dal mondo esterno. In breve tempo non riescono più a usare le mani in modo finalizzato, a camminare e soprattutto non sono più in grado di parlare. I loro occhi restano accesi ed è attraverso questi che comunicano i loro bisogni e trasmettono le loro emozioni.

Airett, da più di 30 anni, finanzia la ricerca sulla Sindrome di Rett, forma i professionisti nei centri di riferimento e supporta le famiglie con progetti personalizzati grazie alle valutazioni con una propria equipe al Centro Airett di Verona. Un centro all’avanguardia per la tecnologia avanzata studiata per facilitare le “bimbe” nella comunicazione e nella vita di ogni giorno a casa e a scuola.

Durante la presentazione del libro saranno presenti alcune delle 28 autrici: Donatella Colombo (A. Christie), Margherita Firpo (W. Houston), Diane Jacqueline Maffi (M. G. Villas) e Marcella Manca (C. Fracci).

Appuntamento in Casa Giacobbe a Magenta, alle 16.30.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!