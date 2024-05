Comunità energetiche: cosa sono?

Venerdì 10 maggio alle ore 21 a Magenta, si parlerà di comunità energetiche con l’autore del primo libro in Italia che tratta il tema alla luce delle nuove normative

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono uno strumento per democratizzare l’energia, per contribuire alla transizione energetica, ma anche un potente strumento per rendere consapevoli tutti del diverso modo di produrre e consumare energia, nonché un mezzo utile per affrontare la povertà energetica. Entro il 2050, la metà dei cittadini europei potrebbe produrre fino al 50% dell'energia rinnovabile dell'Unione Europea. Le Comunità Energetiche Rinnovabili hanno bisogno di essere spiegate oltre che attuate. Per questo va segnalato l’appuntamento di venerdì 10 maggio alle ore 21 presso il Centro S. Paolo VI di Magenta. A illustrare cosa sono le CER sarà Giuseppe Milano, ingegnere e giornalista ambientale, segretario generale di Greenaccord, autore di “Comunità Energetiche. Esperimenti di generatività sociale e ambientale” (Pacini Editore).

Il libro esplora, per la prima volta in assoluto in Italia e alla luce del nuovo quadro normativo comunitario di riferimento, le criticità e le opportunità dell’autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche rinnovabili, di iniziativa pubblica o privata. A moderare l’incontro sarà Andrea Ballocchi, giornalista specializzato in temi energetici e ambientali.

Giuseppe Milano, col suo libro, mette in luce un tema cruciale per l’Italia. Le potenzialità insite nelle comunità energetiche rinnovabili sono importanti. Alla base della validità delle CER è la rivoluzione copernicana del modo in cui è concepita la produzione di energia, da un modello centralizzato a uno diffuso e condiviso. Questo modello di condivisione dell’energia può essere un valido contributo per affrontare e ridurre la povertà energetica, che colpisce in Italia circa 2,2 milioni di famiglie, secondo l’Osservatorio italiano sulla povertà energetica.

Ma cosa sono le comunità energetiche? Chi ne può far parte? Come si costituisce una comunità energetica? Perché può essere un’opportunità aperta a cittadini, ma anche a parrocchie, enti pubblici e altri attori del tessuto sociale? A queste e ad altre domande, l’autore ed esperto proverà a rispondere.

L’incontro, aperto a tutti, è organizzato dal Circolo Laudato Si’ del territorio del Magentino in collaborazione con la Comunità Pastorale di Magenta.

