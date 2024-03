Rassegna di poesia 'Marisa Ferrario Denna'

La quarta edizione della rassegna di poesia intitolata alla poetessa Marisa Ferrario Denna prenderà il via il 21 marzo, in occasione della giornata mondiale della poesia (e del primo giorno di primavera).

La quarta edizione della rassegna di poesia intitolata alla poetessa Marisa Ferrario Denna prenderà il via il 21 marzo, in occasione della giornata mondiale della poesia (e del primo giorno di primavera). Il programma, curato dalla biblioteca comunale di Busto Arsizio "G. B. Roggia", in collaborazione con Associazione Formarti APS, TraccePerLaMeta edizioni e Albaccara edizioni, realtà del Tavolo Letteratura, è pensato per pubblici di età diverse e include reading di poesia con accompagnamento musicale, incontri con autori italiani (tra cui Stefano Simoncelli, finalista lo scorso anno della prima edizione del Premio Strega Poesia) e internazionali, un laboratorio di poesia pensato per i più piccoli e un aperitivo con autore.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!