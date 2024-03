Torna la 'Festa del Teatro': dal 21 al 24 marzo, anche in occasione della Giornata Mondiale del Teatro che ricorre il 27 marzo, alcuni teatri di Busto Arsizio offriranno ad appassionati e non l’occasione di partecipare a momenti culturali di grande interesse.

La rassegna nasce grazie all’impegno di tutte le sale che fanno parte del “tavolo Teatro” (Sociale, Lux, San Giovanni Bosco, Fratello Sole, Manzoni, SpazioTeatro, Sala Pro Busto – Viandanti Teatranti e Sant’Anna), coordinato dall’assessorato alla Cultura guidato dalla vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli. “Con la Festa riaccendiamo i fari sui nostri teatri, un patrimonio inestimabile per il valore che vi alberga e importanti presidi anti-degrado sociale. Sono spazi di cultura, sapere, crescita, incontro e confronto sia che propongano rappresentazioni teatrali, sia che offrano attività diverse, come conferenze e incontri su varie tematiche – ha affermato l’assessore - E’ una ricchezza poter vantare teatri diversi gli uni dagli altri, che si trovano in quartieri diversi della città e raggiungono diverse tipologie di pubblico: la festa celebra tutto questo e ridesta l’attenzione sui contenitori e sui contenuti, che spesso sono produzioni originali che vengono rappresentate nei teatri di tutta Italia”.

