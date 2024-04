Fiber art e sostenibilità

Un mese di maggio all’insegna della fiber art e della sostenibilità con "M(A)Y FIBER - Percorsi di arte e tessile tra tradizione e sostenibilità”.

Un mese di maggio all’insegna della fiber art e della sostenibilità con "M(A)Y FIBER - Percorsi di arte e tessile tra tradizione e sostenibilità”, evento diffuso in programma da sabato 4 maggio a domenica 2 giugno, promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Arte & Arte e Fondazione Pistoletto Cittadellarte e il sostegno di numerosi sponsor e partner tecnici.

La rassegna approfondirà il tema del tessile, settore economico da sempre nel dna della città, nei suoi molteplici rapporti con l’arte, tecnica e la sostenibilità ambientale attraverso diverse proposte:

- la quinta edizione di MINIARTEXTIL 2024, che porterà nelle sale gemelle del Museo del Tessile installazioni di arte tessile e di opere di piccole dimensioni, i minitessili;

- due opere iconiche del Maestro biellese Michelangelo Pistoletto: la “Venere degli stracci” che sarà esposta a Palazzo Marliani Cicogna e il “Terzo Paradiso” che sarà esposto nel Giardino quadrato del Museo del Tessile;

Creata nel 1967, la Venere, opera che ha avuto diverse repliche, nella versione allestita a Busto Arsizio sarà realizzata con tessuti di aziende del territorio impegnate nell’ambito della sostenibilità tessile.

Il Terzo Paradiso, opera del 2003, deriva dal simbolo dell’infinito come ricerca di una nuova sintesi fra natura e società, sviluppata dal maestro con diversi materiali e in differenti contesti, fino alla creazione del Terzo Paradiso in grès porcellanato che riporta i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’agenda 2030. Già esposta all'ONU, questa versione dell'opera sarà in città proprio in occasione di M(A)Y FIBER.

- "I segreti del Blu", una mostra tecnica sul colore blu in ambito tessile e tintorio: accanto a campionari, etichette e riviste d'epoca, tessuti, filati e prove di tintura verranno presentate opere tessili contemporanee, alcune appositamente realizzate o rielaborate.

- eventi collaterali e visite guidate nelle aziende;

- visite guidate e attività didattiche per bambini.

