Libri d’artista e opere tessili in mostra

Continuano le "Domeniche ai Musei". Il primo appuntamento del 2024 è in programma per domenica 14 gennaio 2024 con l'incontro di "Ricordi per un anno - Trame", di storie e di tessuti nei Racconti popolari presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (via Volta 6).