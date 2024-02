Sei pianoforti in sei punti diversi della città. E, allora, musica sia... con e per tutti! Già, perché chiunque ha avuto modo di provarli e cimentarsi in prima persona.

Sei pianoforti in sei punti diversi della città. E, allora, musica sia... con e per tutti! Già, perché chiunque ha avuto modo di provarli e cimentarsi in prima persona. 'Suonami' insomma, questo appunto il titolo della singolare iniziativa organizzata a Busto Arsizio e che per tre giorni ha coinvolto e conquistato adulti, giovani e bambini. "Molto bello - commenta un giovane - Portare, infatti, la musica nelle piazze e nelle vie è stato qualcosa di magnifico, che ha regalato felicità e gioia. Poi essersi potuti esibire all'aperto, certo è stato differente che farlo in un teatro o in una sala di incisione, però è stato un ulteriore modo di diffondere le note tra le persone". "Un evento pazzesco, in modo particolare perché dà la possibilità a qualsiasi cittadino di utilizzare il pianoforte, strumento meraviglioso - continua un altro ragazzo - Avere avuto, inoltre, l'opportunità di esibirsi in vari angoli della città è stato straordinario". "Un'idea stupenda - conclude una coppia - E' stato emozionante vedere la musica che si è diffusa per tutta Busto. La cosa singolare, infine, è che ognuno ha avuto modo di usarli, dai più piccoli, come nel caso di nostra figlia, ai grandi".

'SUONAMI': SEI PIANOFORTI PER TUTTI



