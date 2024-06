Anche quest’anno riprendono i giovedì sera in centro che da più di 30 anni animano le estati bustocche, con negozi aperti, musica, spettacoli ed eventi di ogni genere.

Gli appuntamenti proposti per il 13 giugno sono:

- ore 18.30 in via Milano esibizione di Hip Hop della palestra Underground.

- ore 21 in piazza san Giovanni dimostrazione di arti marziali, difesa personale, danza classica e moderna degli atleti del Bu Do Kan.

- ore 21 in piazza Santa Maria concerto del cantante e imitatore Luca Virago.

E ancora, sempre nell'ambito del calendario di BA Estate:

- dalle 18 alle 23 al parco Comerio THE MIDDLE TWO, nell’ambito del progetto rivolto ai giovani, BA Trainspotting, una serata di MUSICA LIVE, food, divertimento, tante attività e relax.

- ore 20.45 in Piazza Mora (sagrato della Chiesa del Sacro Cuore) concerto “Note per il Sacro Cuore” del Corpo Musicale Pro Busto.

