Omaggio a Puccini

Per celebrare i 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini, Musikademia organizza un concerto in cui verranno eseguiti arie, duetti, trii e quartetti tratti dal repertorio operistico (e non solo) del grande compositore italiano, il tutto sotto il coordinamento musicale a cura del docente, maestro Davide Rocca. A fare da collante della serata, inserita nel calendario di 'BA ESTATE', saranno le letture raccolte e selezionate da Giorgio Appolonia. Il concerto si terrà venerdì 21 giugno alle 21 presso il cortile di Palazzo Gilardoni (Palazzo Comunale) in via Fratelli d’Italia a Busto Arsizio.

