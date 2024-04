Andrà in scena al Teatro Manzoni di Busto Arsizio, sabato 20 aprile alle 20.30, la seconda edizione della rassegna canora "Canta con me - Il Festival”.

Andrà in scena al Teatro Manzoni di Busto Arsizio, sabato 20 aprile alle 20.30, la seconda edizione della rassegna canora "Canta con me - Il Festival”, organizzata dall'associazione Edera odv, da un'idea di Luca Negri e Roberto Billiani. Si tratta di una gara canora a cui parteciperanno 16 cantanti accompagnati “live” da un'orchestra, da un coro e da un corpo di ballo, con numerosi artisti ospiti, tra cui Dario Baldan Bembo e Gianluca Arena, il figlio di Bruno dei Fichi d'India. “Sulla scia del successo della prima edizione, torna “Canta con me – Il Festival”, iniziativa che rappresenta un momento di leggerezza nell’ambito della ricca offerta culturale cittadina, un momento di alleggerimento temporaneo dagli affanni della vita, ma che ha anche un importante scopo benefico” ha affermato la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli.

L’evento è patrocinato dall'Amministrazione comunale con gli assessorati alla Cultura e all’Inclusione sociale: l’incasso della serata sarà devoluto alla associazione di Busto Arsizio EVA ODV – Centro antiviolenza. Il pubblico potrà partecipare attivamente alla serata, votando per l’assegnazione del premio vincitore 'Canta con me' attraverso il proprio smartphone.

